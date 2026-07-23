علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا

كما قرر المجلس أيضا وبناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية الموافقة على تعيين محمد عبدالحميد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخه.
المملكة
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