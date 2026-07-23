علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، وبناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة البترا الموافقة على تعيين علي محمود علي أبوغنيمة رئيسا لجامعة البترا لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ 1 أيلول المقبل.

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