الخميس 2026-07-23 06:52 م

علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 06:13 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، وبناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة البترا الموافقة على تعيين علي محمود علي أبوغنيمة رئيسا لجامعة البترا لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ 1 أيلول المقبل.

اضافة اعلان


كما قرر المجلس أيضا وبناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية الموافقة على تعيين محمد عبدالحميد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخه.
المملكة

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي، ظهر اليوم الخميس، لهجوم بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كو

عربي ودولي "الدفاع الكويتية" تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بطائرات مسيرة معادية

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي

الأمانة: ‏تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع بيعة الرضوان

أخبار محلية ‏تحويلات مرورية في عمان غدا - أسماء المناطق

ا

أخبار محلية الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

ل

أخبار محلية علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا

ب

أخبار محلية ندوة بعنوان "الإعلام والاتصال الاستراتيجي" في كلية الدفاع الوطني

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن



 
 






الأكثر مشاهدة

 