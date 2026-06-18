علي علوان ضمن قائمة مميزة في كأس العالم

الوكيل الإخباري- حل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان في المركز الـ14 على التصنيف الفردي للاعبين في المرحلة الأولى من كأس العالم 2026، بحسب مؤشرات الأداء الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تستند إلى تقييم الجوانب الهجومية والإبداعية والدفاعية.

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وحصل علوان 6.69 نقطة في الجانب الهجومي، و5.69 نقطة في الإبداع، و4.04 نقطة في الدفاع، ليكون اللاعب العربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 15 لاعبا في التصنيف.



وضمت القائمة عددا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، والنرويجي إرلينغ هالاند.



ويعكس وجود علوان بين نخبة لاعبي المونديال المستوى المميز الذي قدمه في مواجهة النمسا، إذ سجل هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 50، ليخلد اسمه كصاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات "النشامى" في نهائيات كأس العالم.