علي علوان ضمن قائمة مميزة في كأس العالم

وحصل علوان 6.69 نقطة في الجانب الهجومي، و5.69 نقطة في الإبداع، و4.04 نقطة في الدفاع، ليكون اللاعب العربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 15 لاعبا في التصنيف.
وضمت القائمة عددا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، والنرويجي إرلينغ هالاند.
ويعكس وجود علوان بين نخبة لاعبي المونديال المستوى المميز الذي قدمه في مواجهة النمسا، إذ سجل هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 50، ليخلد اسمه كصاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات "النشامى" في نهائيات كأس العالم.
كما نال علوان جائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من مونديال 2026، والتي انتهت بفوز النمسا 3-1.
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