عمّان تتجه للمواقف الذكية في الشوارع وطرح العطاء في حزيران

02:39 م

الوكيل الإخباري- تنفذ أمانة عمّان الكبرى 4 مواقع مخصصة لمباني مواقف السيارات (Off Street) في عدة مواقع في العاصمة، إضافة إلى طرح 6 فرص استثمارية لمواقع جديدة للهدف ذاته، ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية.





كما تتجه الأمانة لطرح عطاء لإنشاء مواقف جانبية في الشوارع (On Street) في حزيران المقبل، إذ تأتي هذه المشاريع ضمن العطاء الذي جرى طرحه لمشروع مركز عمّان مدينة ذكية، ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير إدارة الحركة المرورية.



كما تتجه أمانة عمّان إلى رفع عدد الكاميرات الفعالة لإدارة حركة المرور والمخالفات الذكية من 300 كاميرا حاليًا إلى 2500 كاميرا منتصف عام 2026، ثم إلى 3100 كاميرات منتصف عام 2027، ضمن منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى 5900 كاميرا لإدارة حركة المرور والمخالفات الذكية عبر منصة رقمية متكاملة بحلول عام 2027.



ونشرت الأمانة مؤشرات الأداء لعام 2025، ففي قطاع الأشغال العامة، بلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة في مدينة عمّان 6522 كيلومترًا، فيما وصل مجموع مساحات الطرق الجديدة المنفذة عام 2025 إلى 1.3 مليون متر مربع.



ونفذت الأمانة 15 ألف متر من خطوط تصريف مياه الأمطار الجديدة عام 2025، في حين بلغ مجموع مساحات أعمال التعبيد المنفذة في العام ذاته 3.8 مليون متر مربع.



كما أنجزت الأمانة 60 ألف متر مربع من الأرصفة والأطاريف عام 2025، إضافة إلى إنشاء وصيانة 150 درجًا، فيما بلغت كمية الجدران الاستنادية المنجزة 3846 ألف متر مكعب.



وسجل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ 25 دقيقة، مع تحسن بنسبة 37.5% مقارنة مع عام 2024.



وفي قطاع الشؤون الصحية والزراعية، بلغ عدد الكشوفات والجولات التي نفذتها الفرق الصحية والمهنية 92 ألف جولة، فيما وصل عدد حالات تصويب الأوضاع للإنذارات الصحية والمهنية إلى 28 ألف حالة عام 2025.



وسجلت نسبة الزيادة في تصويب الأوضاع للإنذارات الصحية والمهنية 109% مقارنة مع عام 2024.



كما بلغت كمية المنتجات البستانية التي تمت إدارتها عبر السوق المركزي 1.4 مليون طن عام 2025، بزيادة 8% مقارنة مع عام 2024، فيما بلغت نسبة نمو الصادرات من المنتجات البستانية إلى خارج المملكة 35% مقارنة مع عام 2024.



وأشارت البيانات إلى أن نسبة إعفاء المزارع الأردني من رسوم الصادرات تبلغ 75%.



وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء في العاصمة، تشكل 2.4% من مساحة عمّان، فيما يبلغ نصيب الفرد من المساحات الخضراء 4.3 متر مربع، وهو ما يعادل نحو 48% من الحد الأدنى العالمي البالغ 9 أمتار مربعة للفرد وفق منظمة الصحة العالمية.



وبلغ مجموع المساحات الخضراء في مدينة عمّان 19 ألف دونم، في حين وصلت المساحات التي تم زراعتها عام 2025 إلى 1500 دونم، مع زيادة في المساحات الخضراء بنسبة 8.7% مقارنة مع عام 2024.





