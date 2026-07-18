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عمان تحتضن المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان
العاصمة عمان
 
السبت، 18-07-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   تنظم  جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين، السبت، المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، تحت شعار "فرص استثمارية برؤية عالمية".

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وبحسب بيان صادر عن الجمعية في وقت سابق، يأتي المؤتمر ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري، وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات.


ويجسّد المؤتمر، الذي يستمر ليوم واحد، الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للاطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل.

 
 


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