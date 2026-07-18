عمان تحتضن المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج

الوكيل الإخباري- تنظم ج معية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين، السبت، المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، تحت شعار "فرص استثمارية برؤية عالمية".

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وبحسب بيان صادر عن الجمعية في وقت سابق، يأتي المؤتمر ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري، وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات.