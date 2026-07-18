عمان تحتضن المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج

وبحسب بيان صادر عن الجمعية في وقت سابق، يأتي المؤتمر ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري، وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات.
ويجسّد المؤتمر، الذي يستمر ليوم واحد، الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للاطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل.
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