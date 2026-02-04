عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.
