الأربعاء 2026-02-04 07:37 م

عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

علم الأردن
علم الأردن
 
الأربعاء، 04-02-2026 06:07 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، أنّ اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن سيُعقَد برعاية الأمم المتحدة في عمّان خلال الفترة من ٥ - ١٩ شباط ٢٠٢٦.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ‏دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني الشقيق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في عُمان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال": الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م

علم الأردن

أخبار محلية عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

ل

أخبار محلية اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية

ا

عربي ودولي العفو الدولية تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار



 






الأكثر مشاهدة