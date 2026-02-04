عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، أنّ اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن سيُعقَد برعاية الأمم المتحدة في عمّان خلال الفترة من ٥ - ١٩ شباط ٢٠٢٦.

