 
الإثنين 2024-12-16 11:31 ص
 

عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام

ا
أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 09:20 ص
الوكيل الإخباري- توفيت شقيقتان فتاة (18 عاما) و طفلة (8 أعوام) إثر حادث اندلاع حريق مؤسف داخل منزلهما مساء أمس الأحد، في منطقة مرج الحمام في عمّان، وأخليت الوفاتين الى المستشفى.اضافة اعلان


وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع (79) حادث إنقاذ.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية

ا

عربي ودولي بيلاروس: نريد أن نكون حاضرين في أي مفاوضات مستقبلية بشأن أوكرانيا

5

منوعات حرق وقتل أبناءه.. كشف تفاصيل "جريمة مروعة" في الجزائر

ثلث سكان مايوت المقدّر عددهم بـ320 ألف نسمة يقيمون في مساكن هشة

عربي ودولي السلطات ترجح مقتل مئات أو آلاف بإعصار أرخبيل مايوت

اف

طب وصحة 5 علامات بسيطة لرصد الخرف أثناء تطوره

ت

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي

7ع

طب وصحة ما علاقة تساقط الشعر بالصيام المتقطع؟

ىت

طب وصحة 7 نصائح سهلة لخفض الوزن خلال الشتاء



 




الأكثر مشاهدة