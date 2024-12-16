عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام

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الوكيل الإخباري- توفيت شقيقتان فتاة (18 عاما) و طفلة (8 أعوام) إثر حادث اندلاع حريق مؤسف داخل منزلهما مساء أمس الأحد، في منطقة مرج الحمام في عمّان، وأخليت الوفاتين الى المستشفى. اضافة اعلان





وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.



كما تم التعامل مع (79) حادث إنقاذ.