عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام

وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1294) حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
كما تم التعامل مع (79) حادث إنقاذ.
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