"عمان لحوارات المستقبل" تزور نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- زارت جماعة عمان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال التل، اليوم الأحد، نقابة الصحفيين الأردنيين، مقدمة التهنئة لنقيب الصحفيين طارق المومني، ومجلس النقابة بمناسبة فوزهم بالانتخابات، وحيازتهم ثقة الهيئة العامة.

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وأكد الوزير الأسبق مالك حداد، أن نجاح المجلس يجسد ثقة الجسم الصحفي بقدرة النقابة على تمثيله والدفاع عن حقوقه ومصالحه، مشيرا إلى أن الجماعة تؤمن أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تحمل مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والمواطن.