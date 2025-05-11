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"عمان لحوارات المستقبل" تزور نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الأحد، 11-05-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   زارت جماعة عمان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال التل، اليوم الأحد، نقابة الصحفيين الأردنيين، مقدمة التهنئة لنقيب الصحفيين طارق المومني، ومجلس النقابة بمناسبة فوزهم بالانتخابات، وحيازتهم ثقة الهيئة العامة.

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وأكد الوزير الأسبق مالك حداد، أن نجاح المجلس يجسد ثقة الجسم الصحفي بقدرة النقابة على تمثيله والدفاع عن حقوقه ومصالحه، مشيرا إلى أن الجماعة تؤمن أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تحمل مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والمواطن.


وشدد حداد، على أهمية مواصلة العمل لتفعيل دور الصحافة الحرة في الأردن، وتعزيز مكانتها كسلطة رابعة تسهم في بناء هذا الوطن الغالي، مبينا أن جهود النقابة في الدفاع عن حرية التعبير تشكل خطوات راسخة نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وشفافية.

 
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