"عمان لحوارات المستقبل" تزور نقابة الصحفيين

وأكد الوزير الأسبق مالك حداد، أن نجاح المجلس يجسد ثقة الجسم الصحفي بقدرة النقابة على تمثيله والدفاع عن حقوقه ومصالحه، مشيرا إلى أن الجماعة تؤمن أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تحمل مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والمواطن.
وشدد حداد، على أهمية مواصلة العمل لتفعيل دور الصحافة الحرة في الأردن، وتعزيز مكانتها كسلطة رابعة تسهم في بناء هذا الوطن الغالي، مبينا أن جهود النقابة في الدفاع عن حرية التعبير تشكل خطوات راسخة نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وشفافية.
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