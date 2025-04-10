عملية جراحية نادرة لطفل عمره 3 أيام بمستشفى الكرك الحكومي

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي في قسم جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الكرك الحكومي، اليوم الخميس، عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر 3 أيام، حيث تبين وجود تشوه خلقي في أسفل الظهر يُعرف بـ(myelomeningocele) مما تطلب تدخلاً جراحيًا بإشراف استشاري جراحة قعر الجمجمة عامر العمري.

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وقال مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى سيواصل العمل على تعزيز كفاءاته وقدراته الطبية ليتمكن من مواكبة مختلف التطورات الطبية الحديثة من خلال توافر الموارد اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية الأفضل للمرضى.