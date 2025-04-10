عملية جراحية نادرة لطفل عمره 3 أيام بمستشفى الكرك الحكومي

وقال مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى سيواصل العمل على تعزيز كفاءاته وقدراته الطبية ليتمكن من مواكبة مختلف التطورات الطبية الحديثة من خلال توافر الموارد اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية الأفضل للمرضى.
وأضاف الدكتور القرالة، أن التعاون بين مختلف الكوادر الطبية المتخصصة في المستشفى يعكس التزام المستشفى بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه وبفضل العزيمة والإصرار والتعاون بين الأطباء والكوادر الصحية هناك أمل كبير في تحقيق المزيد من الإنجازات وإنقاذ الأرواح.
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