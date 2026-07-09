عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس

وبحسب بيان للمستشفى، قاد التقييم العصبي قبل الجراحة أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب وأمراض الصرع والشحنات الدماغية الزائدة الطبيب أحمد ياسين، وأظهرت الفحوصات المتقدمة والتي شملت التصوير بالرنين المغناطيسي، والتخطيط المطول للدماغ بالفيديو، والتصوير الوظيفي للدماغ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، تطابقا دقيقا في تحديد البؤرة الصرعية ضمن الفص الجبهي الأيسر بالقرب من منطقة اللغة، مما أكد ملاءمة الحالة للعلاج الجراحي.
وأجرى العملية أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب وجراحة الصرع والشحنات الدماغية الزائدة الطبيب عامر جرادات، باستخدام تقنية جراحة الدماغ أثناء اليقظة.
وتعد جراحة الدماغ أثناء اليقظة من أكثر العمليات العصبية تقدما، إذ تتيح تحقيق أفضل توازن ممكن بين إزالة البؤرة المسببة للنوبات والمحافظة على الوظائف العصبية الحيوية، خاصة عندما تكون الآفة قريبة من مراكز اللغة أو الحركة، وهو ما يرفع من فرص السيطرة على النوبات مع الحفاظ على جودة حياة المريض.
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