الخميس 2026-07-09 04:56 م

عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس

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أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري- نجح فريق جراحة الصرع متعدد التخصصات في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، الخميس، في إجراء عملية متقدمة لاستئصال البؤرة الصرعية لمريضة تبلغ من العمر 30 عاما كانت تعاني من صرع مقاوم للعلاج الدوائي، وذلك باستخدام تقنية جراحة الدماغ أثناء اليقظة (Awake Craniotomy).

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وبحسب بيان للمستشفى، قاد التقييم العصبي قبل الجراحة أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب وأمراض الصرع والشحنات الدماغية الزائدة الطبيب أحمد ياسين، وأظهرت الفحوصات المتقدمة والتي شملت التصوير بالرنين المغناطيسي، والتخطيط المطول للدماغ بالفيديو، والتصوير الوظيفي للدماغ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، تطابقا دقيقا في تحديد البؤرة الصرعية ضمن الفص الجبهي الأيسر بالقرب من منطقة اللغة، مما أكد ملاءمة الحالة للعلاج الجراحي.


وأجرى العملية أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب وجراحة الصرع والشحنات الدماغية الزائدة الطبيب عامر جرادات، باستخدام تقنية جراحة الدماغ أثناء اليقظة.


وتعد جراحة الدماغ أثناء اليقظة من أكثر العمليات العصبية تقدما، إذ تتيح تحقيق أفضل توازن ممكن بين إزالة البؤرة المسببة للنوبات والمحافظة على الوظائف العصبية الحيوية، خاصة عندما تكون الآفة قريبة من مراكز اللغة أو الحركة، وهو ما يرفع من فرص السيطرة على النوبات مع الحفاظ على جودة حياة المريض.

 
 


gnews

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