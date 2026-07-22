عملية لزراعة صمام داخل العين بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي

06:31 م

الوكيل الإخباري- أجرى قسم العيون في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، أول عملية للقسم لزراعة صمام (Ahmed valve) داخل العين. اضافة اعلان





وقالت رئيسة القسم العيون بالمستشفى الدكتورة نسرين مخادمة، إن إجراء مثل هذه العمليات يعتبر نقلة مميزة في نوعية الخدمة المقدمة للمرضى في قسم العيون، ومن شأنه التسهيل على المريض حيث كان سابقا يحول إلى مستشفيات أخرى لإجراء هذه العمليات.



ووبين أخصائي العيون الدكتور مراد الزغبي، أن العملية أجريت لمريض كان يعاني من ارتفاع ضغط العين الشديد المستعصي على جميع الأدوية والعلاجات الليزرية، ومن التصاقات شديدة في زاوية تصريف العين نتيجة اعتلال الشبكية بمرض السكري، ولإنقاذ نظره زرع له صمام رغم صعوبة ذلك في حالته.



وأشار مدير المستشفى الدكتور وليد الحلبي إلى أن هذه الإنجازات هي ثمرة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، وبتكامل العطاء بين أطباء العيون، والتخدير، والتمريض، والفنيين، والإداريين الذين يضعون نصب أعينهم دائما مصلحة المريض وسلامته.





