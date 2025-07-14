عملية معقدة تُنهي معاناة طفلة من مرض نادر في مستشفى البشير

وقال مدير إدارة "البشير" الدكتور علي العبداللات، اليوم الإثنين، إن الطفلة كانت تعاني من نوبات وتجلطات دماغية متكررة مصحوبة بتشنجات، مشيرًا إلى أن "مويا مويا" يُعد من أكثر أمراض الأوعية الدموية الدماغية تعقيدًا وخطورة لدى الأطفال، كونه يؤدي إلى اضطراب نادر ويسبب تضيّقًا في الشريان السباتي في الدماغ.
وبيّن أن هذا التضيّق يؤدي إلى جلطات دماغية متكررة وتشنجات عصبية تؤثر سلبًا على نمو الدماغ والقدرات الإدراكية لدى الطفل، لافتًا إلى أن العلاج في السابق كان يقتصر فقط على استخدام المميعات الدموية للحد من المضاعفات.
وأشار إلى أن الكوادر الطبية تمكنت من إجراء جراحة دقيقة، تم خلالها زراعة شريان دموي مأخوذ من جسم الطفلة بهدف إعادة تروية الدماغ وتقليل احتمالية حدوث الجلطات في المستقبل.
وأوضح أن هذا الإنجاز تم بجهود مشتركة من أقسام جراحة أعصاب الأطفال، وأمراض أعصاب الأطفال، والعناية الحثيثة، وبالتعاون الفني مع قسم جراحة الأوعية الدموية، مؤكدًا أن هذه الجراحة تُعد من أدق وأحدث تقنيات جراحة الدماغ لدى الأطفال.
وبيّن أن العملية استغرقت 4 ساعات، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بحالة صحية ممتازة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تقييم حالتها بعد أربعة أشهر، حيث من المتوقع أن تختفي أعراض التجلطات، ليُصار بعدها إلى وقف استخدام مميعات الدم، وتعود الطفلة إلى حياتها الطبيعية.
وأكد العبداللات، أن مستشفيات البشير، وبدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تسعى باستمرار إلى تقديم خدمات طبية متقدمة في مختلف التخصصات، ومواكبة التطورات العلمية، من خلال إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات لتلبية احتياجات المرضى.
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