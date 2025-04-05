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عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة

جانب من اجراء عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
جانب من اجراء عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
 
السبت، 05-04-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-   تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وبإشراف أخصائي الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الدكتور محمد نزال، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بعملية نادرة ودقيقة، حيث كان يعاني الطفل من حالة طبية تسمى "إنصباب التامور" (Pericardial Effusion).

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وقال مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور ابراهيم شهابات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم السبت، إن هذه الحالة الطبية تسمى "إنصباب التامور"، وهو تجمع سوائل حول القلب داخل غشاء التامور، ما أدى إلى تطور الحالة نحو "انضغاط القلب"، وهي حالة طارئة تستدعي التدخل العاجل فوراً خلال ساعات قليلة للحفاظ على حياة المريض.


وأضاف أنه جرى وضع أنبوب تصريف باستخدام تقنيات متقدمة وتوجيه إشعاعي دقيق للحالة، ما مكّن من إزالة السوائل من القلب، واستعادة العلامات الحيوية للمريض خلال دقائق معدودة، حيث زال الخطر عنه واصبحت حالته الصحية جيدة جدا.


وأشاد الشهابات ببراعة ومهارة الأطباء وبإنجازات مستشفى الأميرة بسمة، مؤكدا أن المستشفى يسعى دائما للتطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا وتسخيرها لتسهيل الإجراءات الطبية وتقديم الخدمة الطبية المثلى.


وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أخصائي الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الدكتور محمد نزال، والمقيمة في قسم الأشعة الدكتورة ربى عماوي، وفني الأشعة إياد عرابي، وأخصائي أمراض القلب الدكتور محمد الجراح، والممرض القانوني فني جهاز الايكو فالح صوالحة.

 
gnews

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