عملية نوعية في مستشفى الأمير فيصل تعيد الأمل لإمرأة خمسينية

وأوضح الحمادين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المريضة لم تكن تستطيع رفع يدها لأكثر من مستوى الصدر، ما أثر بشكل كبير على حياتها اليومية وقدرتها على القيام بالأنشطة الأساسية مثل الأكل والشرب.
وأشار إلى أن المريضة أظهرت تحسنًا ملحوظًا بعد شهرين من العملية، وتمكنت من تحريك ورفع يدها في جميع الاتجاهات بشكل طبيعي.
بدوره أكد مدير المستشفى، الدكتور ناصر حسين، أن هذا الإنجاز الطبي يعكس حرص الفريق الطبي على تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.
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