عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الملك المؤسس

وأُجريت العملية بنجاح على يد فريق طبي برئاسة الأستاذ الدكتور موفق الحيص، استشاري الأشعة التداخلية، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد أبو جاموس، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب.
وأوضح الدكتور الحيص أن هذه العملية تُعد من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا، وتتطلب مهارة عالية في التعامل مع الأوعية الدموية الدماغية، مشيرًا إلى أن المستشفى يمتلك كوادر طبية مؤهلة وأجهزة متطورة تمكّنه من إجراء مثل هذه التدخلات العصبية الدقيقة.
وأضاف إنه تم تركيب شبكة دقيقة بين الشريان الدماغي الأوسط والشريان السباتي الداخلي، ما ساعد على تحويل مسار الدم بعيدًا عن الكيس الدموي المنفجر، وبالتالي وقف النزيف بشكل كامل.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 17.5% خلال 8 أشهر
-
الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق
-
الضمان تدعو العاملات في التعليم الخاص والسكرتاريا والتجميل إلى التأكد من شمولهن بمظلتها
-
العلاونة رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأردنيين
-
الأمن العام : القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته
-
تنويه هام من الجمارك الى المواطنين والتجار
-
استقدام عاملات المنازل من أوغندا: مكاتب متهمة والنقابة والوزارة تردّ
-
الدكتور اخليف الطراونة يعلق على قرار فصل 21 طالباً بالجامعة الاردنية