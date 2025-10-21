الثلاثاء 2025-10-21 01:47 م
 

عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عن توفر فرص تدريبية للأردنيين وغير الأردنيين ضمن برنامج الزمالة حسب الشروط المبية أدناه.
مستشفى الملك المؤسس عبدالله
 
الثلاثاء، 21-10-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-    تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 57 عامًا، كان يعاني من نزيف دماغي حاد ناتج عن انفجار أمّ الدم في الشريان السباتي الداخلي وتفرع الشريان الدماغي الأمامي مع الأوسط.

اضافة اعلان


وأُجريت العملية بنجاح على يد فريق طبي برئاسة الأستاذ الدكتور موفق الحيص، استشاري الأشعة التداخلية، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد أبو جاموس، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب.


وأوضح الدكتور الحيص أن هذه العملية تُعد من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا، وتتطلب مهارة عالية في التعامل مع الأوعية الدموية الدماغية، مشيرًا إلى أن المستشفى يمتلك كوادر طبية مؤهلة وأجهزة متطورة تمكّنه من إجراء مثل هذه التدخلات العصبية الدقيقة.


وأضاف إنه تم تركيب شبكة دقيقة بين الشريان الدماغي الأوسط والشريان السباتي الداخلي، ما ساعد على تحويل مسار الدم بعيدًا عن الكيس الدموي المنفجر، وبالتالي وقف النزيف بشكل كامل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي

عربي ودولي ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

gy

أخبار الشركات عرض استثنائي من جيلي – مجموعة عليان: استرداد نقدي بقيمة 1000 دولار وبدون دفعة أولى

غاتغغت

طب وصحة أعراض شائعة قد تخفي ورمًا في الدماغ

بفع

طب وصحة الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة

سناب شات

خاص بالوكيل الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

1

طب وصحة علامات ضعف المناعة مع دخول الشتاء

4

طب وصحة على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد

عربي ودولي رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة