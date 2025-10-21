عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 57 عامًا، كان يعاني من نزيف دماغي حاد ناتج عن انفجار أمّ الدم في الشريان السباتي الداخلي وتفرع الشريان الدماغي الأمامي مع الأوسط.

اضافة اعلان



وأُجريت العملية بنجاح على يد فريق طبي برئاسة الأستاذ الدكتور موفق الحيص، استشاري الأشعة التداخلية، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد أبو جاموس، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب.



وأوضح الدكتور الحيص أن هذه العملية تُعد من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا، وتتطلب مهارة عالية في التعامل مع الأوعية الدموية الدماغية، مشيرًا إلى أن المستشفى يمتلك كوادر طبية مؤهلة وأجهزة متطورة تمكّنه من إجراء مثل هذه التدخلات العصبية الدقيقة.



وأضاف إنه تم تركيب شبكة دقيقة بين الشريان الدماغي الأوسط والشريان السباتي الداخلي، ما ساعد على تحويل مسار الدم بعيدًا عن الكيس الدموي المنفجر، وبالتالي وقف النزيف بشكل كامل.