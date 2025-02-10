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عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري
عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري
الإثنين، 10-02-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري-  أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظتي جرش وعجلون برئاسة العقيد الطبيب صائب المستريحي مستشار جراحة يد وأطراف علوية وأطباء متخصصين عملية استكشافية لرضيعة تبلغ من العمر 10 شهور تعاني من شلل الضفيرة العضدية.

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وقال العقيد الطبيب صائب المستريحي إنه وخلال العملية الجراحية تبين وجود تمزق في أعصاب الضفيرة العضدية وجرى  ترميم الأعصاب المتضررة مع نقل عصب انتقائي لنفس الأعصاب المتضررة، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح والحالة الصحية للطفلة جيدة.


وأكد مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري العميد الطبيب رامي الشويات أن المستشفى مهيأ لإجراء العمليات النوعية وتتوفر جميع المعدات اللازمة لذلك، لتخفيف الضغط على مدينة الحسين الطبية وتحقيق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية.

 
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