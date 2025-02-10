عملية نوعية لرضيعة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

وقال العقيد الطبيب صائب المستريحي إنه وخلال العملية الجراحية تبين وجود تمزق في أعصاب الضفيرة العضدية وجرى ترميم الأعصاب المتضررة مع نقل عصب انتقائي لنفس الأعصاب المتضررة، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح والحالة الصحية للطفلة جيدة.
وأكد مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري العميد الطبيب رامي الشويات أن المستشفى مهيأ لإجراء العمليات النوعية وتتوفر جميع المعدات اللازمة لذلك، لتخفيف الضغط على مدينة الحسين الطبية وتحقيق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يطلق قناة رسائل جماعية خاصة لمشاركة الأخبار والنشاطات عبر “إنستغرام”
-
اعلان هام من وزارة التعليم العالي
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل
-
الحنيطي يرعى اليوم العلمي والتدريبي الأول لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
-
إطلاق مبادرة لتمكين طلبة المدارس من الأمن السيبراني
-
تنشيط السياحة تستضيف وفداً من ممثلي مكاتب سياحة وسفر سعودية
-
السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز
-
الاستثمار والبيئة يبحثان الواقع الاستثماري بمدينة عبد الله الثاني الصناعية