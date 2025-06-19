الخميس 2025-06-19 09:53 م
 

عملية نوعية ونادرة لجراحة الاوعية الدموية في مستشفى الحسين السلط الجديد

الدكتور رامي بشير أبو رمان
الدكتور رامي بشير أبو رمان
 
الخميس، 19-06-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-   أجريت في مستشفى الحسين السلط الجديد عملية نوعية تعد الاولى من نوعها في وزارة الصحة، تم خلالها استئصال للخثرة ولبطانة الشريان الابهري وشريان الحوض والفخذ بالجراحة دون الحاجة الى وصلات شريانية.

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وأجرى العملية اخصائي جراحة اوعية دموية والقسطرة التداخلية الدكتور معاذ الضرغام.


وقال مدير المستشفى الدكتور رامي بشير أبو رمان ان هذا الإنجاز يعد استكمالا للإنجازات في وزارة الصحة ولمستشفى الحسين السلط الجديد، وتعد اضافة ونقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بإضافة تخصص جراحة الاوعية الدموية الى التخصصات النادرة في المستشفى مثل جراحة القلب وجراحة الصدر والاشعة التداخلية.


واضاف ان إدارة المستشفى تهدف الى اكمال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى دون الحاجة الى تحويلهم الى مستشفيات آخرى.


وبين د.ابورمان ان هذا الانجاز ياتي وبتوجيهات من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وبمتابعة من عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات.


ولفت انه سوف يتم تزويد المستشفى بكافة المعدات والمستهلكات الطبية للقيام بمثل هذه العمليات النوعية والنادرة.


وشكر د.ابورمان القائمين على هذا الانجاز من الكوادر الطبية والتمريضية.

 


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