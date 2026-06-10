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عمليتان نوعيتان بمستشفى المفرق الحكومي

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري- أجرى فريق الجراحة العامة بمستشفى المفرق الحكومي عمليتين نوعيتين ناجحتين لمريضين، تمثلت الأولى باستئصال كيس كلبي في الفص الأيمن من الكبد باستخدام المنظار الجراحي دون الحاجة إلى فتح البطن، فيما شملت الثانية استئصال الجزء الأيمن من الغدة الدرقية بسبب وجود عقد متعددة.

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وقال المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، إن حجم الكيس المستأصل في العملية الأولى بلغ نحو 10 × 7 × 3 سم، وكان ممتدًا في الأقسام (4، 5، 6، 8) من الكبد، مشيرة إلى أن العملية أجريت لمريضة في العقد الثالث وبكل كفاءة واقتدار بعد استكمال التحضير الطبي اللازم، والذي شمل إعطاء العلاج المناسب قبل الجراحة، وإجراء الصورة المقطعية والفحوصات المخبرية وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.


وأوضح المستشفى أن عملية استئصال الجزء الأيمن من الدرقية جاءت لمريضة في العقد الرابع وبوقت قياسي وبدون فقد دم، مع المحافظة على تروية جارات الدرقية والأعصاب المحيطة، وتماثلت المريضة للشفاء في اليوم الثاني للعملية.


ويضم الفريق الجراحي: الأطباء ممدوح العفاش وأسامة الخزاعلة ومالك المخزومي مع فريق أطباء التخدير وكوادر التمريض والفنيين في غرف العمليات.

 
 


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