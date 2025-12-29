"عمل إربد" توفر 3952 وظيفة بالقطاع الخاص

الوكيل الإخباري- قال مدير عمل اربد سالم بني سلامة إن عدد فرص العمل التي وفرها قسم التشغيل والإرشاد المهني بالمديرية لسكان محافظة اربد العام الحالي بلغ 3952 فرصة عمل بالقطاع الخاص مشمولة بالضمان الاجتماعي.



وأضاف سلامة اليوم الاثنين، إن المديرية وفرت أيضا فرص عمل لـ 54 شخصا من ذوي الإعاقة، مبينا أن عدد شهادات الخبرة المصدقة وصل إلى 1575 شهادة و عدد جلسات الإرشاد المهني لمختلف الشرائح 551 جلسة ارشادية، وعدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" 67 شركة.

وأكد سعي المديرية لمكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم فرص عمل متنوعة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه سوق العمل.



وأضاف، أن فريق العمل في المديرية يعمل لتنفيذ استراتيجيات فعالة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم، إضافة الى سعي المديرية لتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتوفير فرص العمل وفتح مجالات جديدة لذلك.



وأكد بني سلامة أن مسؤولية مديرية عمل إربد تتمحور حول تطبيق سياسات وزارة العمل عبر تنظيم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للباحثين عن عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وغرفة صناعة إربد (مثل تنظيم الأيام الوظيفية).



وأضاف، إن المديرية تتولى مهام التفتيش، وعلاقات العمل، ومتابعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمالة، وتوفير المعلومات والإحصاءات حول بيانات سوق العمل في المحافظة لدعم الأهداف الوطنية للتشغيل، مؤكداً أنها الذراع التنفيذي لوزارة العمل في محافظة إربد لتحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق العمل.



وحول إنجازات قسم التفتيش وقسم السلامة لهذا العام قال بني سلامة، إن القسم نفذ 12583 زيارة تفتيشية، وحرر 1000 مخالفة ووجه 300 إنذار لعدد من المؤسسات المخالفة.