"عمل إربد" توفر 3952 وظيفة بالقطاع الخاص

وأضاف سلامة اليوم الاثنين، إن المديرية وفرت أيضا فرص عمل لـ 54 شخصا من ذوي الإعاقة، مبينا أن عدد شهادات الخبرة المصدقة وصل إلى 1575 شهادة و عدد جلسات الإرشاد المهني لمختلف الشرائح 551 جلسة ارشادية، وعدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" 67 شركة.
وأكد سعي المديرية لمكافحة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم فرص عمل متنوعة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه سوق العمل.
وأضاف، أن فريق العمل في المديرية يعمل لتنفيذ استراتيجيات فعالة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم، إضافة الى سعي المديرية لتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتوفير فرص العمل وفتح مجالات جديدة لذلك.
وأكد بني سلامة أن مسؤولية مديرية عمل إربد تتمحور حول تطبيق سياسات وزارة العمل عبر تنظيم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للباحثين عن عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وغرفة صناعة إربد (مثل تنظيم الأيام الوظيفية).
وأضاف، إن المديرية تتولى مهام التفتيش، وعلاقات العمل، ومتابعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمالة، وتوفير المعلومات والإحصاءات حول بيانات سوق العمل في المحافظة لدعم الأهداف الوطنية للتشغيل، مؤكداً أنها الذراع التنفيذي لوزارة العمل في محافظة إربد لتحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق العمل.
وحول إنجازات قسم التفتيش وقسم السلامة لهذا العام قال بني سلامة، إن القسم نفذ 12583 زيارة تفتيشية، وحرر 1000 مخالفة ووجه 300 إنذار لعدد من المؤسسات المخالفة.
وأضاف، ان عدد الشكاوى التي تم حلها من خلال منصة "حماية" بلغ 955 شكوى، وعدد العقود المصدقة للعمال الأردنيين 511 عقدا وعدد المؤسسات التي تشرف عليها المديرية 23500 مؤسسة، مشيرا الى ان المديرية قامت بتسفير 374 عاملا و عاملة من مختلف الجنسيات لمخالفتهم المادة 12 من قانون العمل الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين
-
مشاريع مدرسية في الباديتين الشمالية الغربية والشرقية
-
تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء
-
أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير
-
الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان
-
اتفاقية بين البيئة والزراعة لتحريج غابة الحسا والطريق الصحراوي
-
زراعة المفرق: الأمطار الأخيرة تعزز الآمال بموسم جيد
-
مستشفى معان يستقبل 216 ألف مراجع خلال العام الحالي