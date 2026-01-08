عمل الزرقاء: 2541 عاملا مشمولا بالضمان خلال العام الماضي

وأوضح مطر، أن المديرية نفذت 1688زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، شملت منشآت القطاع الخاص في المحافظة، في إطار جهودها لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات النافذة.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها منصة "حماية" الإلكترونية وتم حلها 572 شكوى، مشيرا إلى أن فرق التفتيش في المديرية حررت 249 مخالفة ووجهت 870 إنذارا بحق منشآت لم تلتزم بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ولفت إلى أن المديرية صادقت على 652 شهادة خبرة خلال العام الماضي، كما صادقت على 471 عقد عمل.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي
-
الأشغال: إجراءات ميدانية واحترازية شاملة استعدادًا للمنخفض الجوي
-
سقوط حمولة فوسفات وانسكاب زيوت على طرق خارجية
-
أول قمة أردنية أوروبية تنطلق اليوم في عمّان لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
أردني رئيسا لمجلس إدارة المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي
-
وزيرا الشباب والسياحة يبحثان تنفيذ برامج تمكين الشباب في القطاع السياحي