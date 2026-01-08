الخميس 2026-01-08 11:45 ص

عمل الزرقاء: 2541 عاملا مشمولا بالضمان خلال العام الماضي

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش
الوكيل الإخباري-   قال مدير مديرية عمل محافظة الزرقاء أشرف مطر، إن عدد العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي في المحافظة في عام 2025 بلغ نحو 2541 شخصا منهم 1015 من الإناث.

وأوضح مطر، أن المديرية نفذت 1688زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، شملت منشآت القطاع الخاص في المحافظة، في إطار جهودها لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات النافذة.


وأشار إلى أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها منصة "حماية" الإلكترونية وتم حلها 572 شكوى، مشيرا إلى أن فرق التفتيش في المديرية حررت 249 مخالفة ووجهت 870 إنذارا بحق منشآت لم تلتزم بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


ولفت إلى أن المديرية صادقت على 652 شهادة خبرة خلال العام الماضي، كما صادقت على 471 عقد عمل.

 
 


