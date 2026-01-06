الثلاثاء 2026-01-06 02:21 م

"عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025

الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية عمل محافظة معان، 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025، شملت منشآت القطاع الخاص في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات النافذة.

وقالت مديرة عمل معان خلود البدور الثلاثاء، إن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها منصة "حماية" الإلكترونية بلغت 92 شكوى، مشيرة إلى أن فرق التفتيش في المديرية حررت 293 مخالفة ووجهت 220 إنذارا بحق منشآت لم تلتزم بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


وأوضحت أن عدد فرص العمل التي وفرها قسم التشغيل والإرشاد المهني في المديرية لأهالي محافظة معان خلال العام الماضي بلغ 275 فرصة عمل في القطاع الخاص، مشمولة بالضمان الاجتماعي، منها 4 فرص عمل لأشخاص من ذوي الإعاقة.


وأضافت إن عدد شهادات الخبرة المصدقة وصل إلى 495 وعدد جلسات الإرشاد المهني لمختلف الفئات 44 وعدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" 45 شركة، مشيرة إلى أن المديرية صادقت على 50 عقد عمل لعمال أردنيين.

 
 


