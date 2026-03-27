"عمومية الفنانين" تنتخب مجلس نقابتها بعد اكتمال النصاب القانوني

جانب من الانتخابات
 
الجمعة، 27-03-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الجمعة، في العاصمة عمان، عملية الاقتراع لانتخاب نقيب ومجلس نقابة الفنانين الأردنيين، ضمن اجتماع الهيئة العامة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور النقيب المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء المجلس.

ويتنافس على منصب النقيب للدورة (2026–2028) الفنانان هاني الجراح ومحمد "سيف" الضمور، فيما تم اعتماد 27 مرشحاً لعضوية المجلس موزعين على خمس مهن فنية.


وكانت النقابة، قد أنهت إجراءاتها الإدارية والمالية بتسديد اشتراكات 393 عضواً عاملاً، في وقت بلغ فيه النصاب القانوني للاجتماع 197 عضواً.

 
 


