"عمومية الفنانين" تنتخب مجلس نقابتها بعد اكتمال النصاب القانوني

ويتنافس على منصب النقيب للدورة (2026–2028) الفنانان هاني الجراح ومحمد "سيف" الضمور، فيما تم اعتماد 27 مرشحاً لعضوية المجلس موزعين على خمس مهن فنية.
وكانت النقابة، قد أنهت إجراءاتها الإدارية والمالية بتسديد اشتراكات 393 عضواً عاملاً، في وقت بلغ فيه النصاب القانوني للاجتماع 197 عضواً.
أخبار متعلقة
