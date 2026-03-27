"عمومية الفنانين" تنتخب مجلس نقابتها بعد اكتمال النصاب القانوني

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الجمعة، في العاصمة عمان، عملية الاقتراع لانتخاب نقيب ومجلس نقابة الفنانين الأردنيين، ضمن اجتماع الهيئة العامة، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور النقيب المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء المجلس.

ويتنافس على منصب النقيب للدورة (2026–2028) الفنانان هاني الجراح ومحمد "سيف" الضمور، فيما تم اعتماد 27 مرشحاً لعضوية المجلس موزعين على خمس مهن فنية.