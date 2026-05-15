عمومية رابطة الكتاب تنتخب هيئتها الإدارية اليوم

وتقام الانتخابات بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة البالغ عددها 469 عضوا ، ممن يحق لهم الاقتراع، وكان الاجتماع الماضي الذي عُقد قبل ثلاثة أسابيع قد أسفر عن عدم اكتمال النصاب القانوني مما استدعى التأجيل إلى صباح اليوم.
وتشرف على عمليتي الاقتراع والفرز لجنة محايدة، حيث تقوم بتنظيم العملية التي تبدأ بتلاوة التقارير المالية والإدارية ومناقشتها وإقرارها، ومن ثم تبدأ عملية الاقتراع، وعند الانتهاء منها تبدأ عملية الفرز بشكل مباشر، لتقوم اللجنة بإعلان نتائج الفائزين بمقاعد الرئيس والأعضاء.
وتتنافس على مناصب الهيئة الإدارية للرابطة كتلتان تضم كل منهما عشرة أعضاء ورئيس، في حين يوجد هنالك أيضا مرشحان مستقلان وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات.
