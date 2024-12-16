 
الإثنين 2024-12-16 08:30 ص
 

عميد الاعلاميين العرب في BBC سالم كايد العبادي في ذمة الله

سالم كايد العبادي
سالم كايد العبادي
الإثنين، 16-12-2024 08:22 ص

الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي الأردني المخضرم عميد الاعلاميين العرب في شبكة BBC  الاستاذ سالم كايد العبادي.

اضافة اعلان


وعبر العديد من الاعلاميين الاردنيين والعرب عن حزنهم برحيل القامة الاعلامية الكبيرة ابو كايد  بعد مسيرة اعلامية حافلة ناهزت الخمسين عاماً .


وكان الاستاذ سالم العبادي كريما متسع الصدر متفانيا في عمله محبا وناصحا لزملائه.


و عمل  الاعلامي سالم كايد  العبادي رحمه الله مذيعاً  في الاذاعة الاردنية واذاعة MBC واذاعة لندن BBC  لسنوات طويلة كان فيها مثالاً للإعلام الاردني الوطني والمهني.

 

 

 

 


 
gnews

أحدث الأخبار

الحرب المستمرة أوجعت جميع سكان قطاع غزة

فلسطين اتفاق تبادل الأسرى في غزة قد يبصر النور خلال أيام .. وعثرة وحيدة

سالم كايد العبادي

أخبار محلية عميد الاعلاميين العرب في BBC سالم كايد العبادي في ذمة الله

وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الأجسام الطائرة ليست ملكا لها

منوعات أجسام طائرة تثير حيرة الأمريكيين.. والحكومة "لا تعرف مصدرها"

ا

عربي ودولي روسيا تجلي جزءا من موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق

..

وظائف دوائر حكومية تدعو أردنيين للمقابلة الشخصية (أسماء)

تعبيرية

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي السفارة السورية لدى واشنطن تفتح أبوابها بعد 10 سنوات من الإغلاق

صباح الجزائري

فن ومشاهير "صار عمري 69 سنة".. كيف علقت صباح الجزائري على سقوط نظام الأسد؟



 




الأكثر مشاهدة