عميد الاعلاميين العرب في BBC سالم كايد العبادي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي الأردني المخضرم عميد الاعلاميين العرب في شبكة BBC الاستاذ سالم كايد العبادي.

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وعبر العديد من الاعلاميين الاردنيين والعرب عن حزنهم برحيل القامة الاعلامية الكبيرة ابو كايد بعد مسيرة اعلامية حافلة ناهزت الخمسين عاماً .



وكان الاستاذ سالم العبادي كريما متسع الصدر متفانيا في عمله محبا وناصحا لزملائه.



و عمل الاعلامي سالم كايد العبادي رحمه الله مذيعاً في الاذاعة الاردنية واذاعة MBC واذاعة لندن BBC لسنوات طويلة كان فيها مثالاً للإعلام الاردني الوطني والمهني.



