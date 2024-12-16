عميد الاعلاميين العرب في BBC سالم كايد العبادي في ذمة الله

وعبر العديد من الاعلاميين الاردنيين والعرب عن حزنهم برحيل القامة الاعلامية الكبيرة ابو كايد بعد مسيرة اعلامية حافلة ناهزت الخمسين عاماً .
وكان الاستاذ سالم العبادي كريما متسع الصدر متفانيا في عمله محبا وناصحا لزملائه.
و عمل الاعلامي سالم كايد العبادي رحمه الله مذيعاً في الاذاعة الاردنية واذاعة MBC واذاعة لندن BBC لسنوات طويلة كان فيها مثالاً للإعلام الاردني الوطني والمهني.
-
أخبار متعلقة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة (أسماء)
-
حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور اليوم الاثنين
-
الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
-
الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها
-
ولي العهد يشكر دولة الكويت
-
الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور
-
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي