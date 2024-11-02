عم الطفلة ميرا العنيزات يتحدث عن تفاصيل وفاتها

وقال عم الطفلة علاء العنيزات لـ "الوكيل الإخباري" إن ميرا توفيت اختناقًا جراء الاستفراغ أثناء تناول الحليب، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
وبين عمها أن ميرا هي الطفلة الصغرى ولديها أخوان اثنان.
تمت الصلاة ودفن الطفلة بعد صلاة العصر يوم الجمعة في مسقط رأسها عجلون.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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