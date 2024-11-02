 
السبت 2024-11-02 10:14 ص
 

عم الطفلة ميرا العنيزات يتحدث عن تفاصيل وفاتها

الطفلة ميرا العنيزات
الطفلة ميرا العنيزات
السبت، 02-11-2024 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت الطفلة ميرا العنيزات عن عمر عام ونصف اختناقًا مساء الخميس في عجلون.

وقال عم الطفلة علاء العنيزات لـ "الوكيل الإخباري" إن ميرا توفيت اختناقًا جراء الاستفراغ أثناء تناول الحليب، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وبين عمها أن ميرا هي الطفلة الصغرى ولديها أخوان اثنان.

تمت الصلاة ودفن الطفلة بعد صلاة العصر يوم الجمعة في مسقط رأسها عجلون.

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