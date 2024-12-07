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عنان دادر.. طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدى الظروف وسطر قصة نجاح

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الطالب عنان
السبت، 07-12-2024 04:01 م
الوكيل الإخباري- نشر الطالب عنان عدنان رجب دادر قصة نجاحه والصعوبات التي واجهها وصولا لتخرجه من جامعة العلوم الإسلامية.اضافة اعلان


وقال الطالب عنان عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم أنا الطالب عنان عدنان رجب دادر من ذوي الاحتياجات الخاصة  لدي قصة نجاح من جامعة العلوم الإسلامية. بالبداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة تسلمه وزيرا للتربية والتعليم حيث كان يستجيب للملاحظات والشكاوى المقدمة التي كنت أعرضها للمسؤولين ويعمل على حلها قدر المستطاع فله جزيل الشكر هو وكل من شجعني ودعمني لإكمال المسيرة التعليمية".

وأضاف: "أنا من أبناء قطاع غزة ومن مواليد العاصمة عمّان حيث ولد بالعاصمة عام 1998، بداية الرحلة التعليمية كانت من مدرسة النموذجية للعناية بالشلل الدماغي cp وصولا لتخرجه في الفوج السابع عشر من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بعد ست سنوات قضاها في الجامعة".

وأعرب عن شكره للكادر الأكاديمي في الجامعة ولكل زملائه الطلبة بشكل عام وخاصة كلية تكنولوجيا المعلومات على جميع الجهود المبذولة معه رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها، كما شكر المدرسة النموذجية للشلل الدماغي التي أنهى فيها المرحلتين الأساسية والإعدادية بدءا من الصف الأول وحتى الصف العاشر حيث كانت محطة مهمة في تزويده بالعلم والمعرفة قبل دمجه لاحقا مع المجتمع الخارجي خلال مرحلة دراسته الثانوية في مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية الشاملة للبنين.

وتحدث عنان عن الصعوبات التي واجهها خلال دراسته الثانوية لكونه يعاني من ظروف صحية بسبب أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل والتي تجاوزها بفضل دعم الجميع وصولا لإنهاء مسيرته التعليمية بعد تخرجه من الجامعة.

وتعهد الطالب عنان بالاستمرار على النهج ذاته لتحقيق جميع أحلامه وطموحاته والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه بإذن الله تعالى.
 
gnews

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