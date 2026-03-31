عودة تدريجية للحركة الجوية ونمو ملموس في عدد الرحلات بمطار الملكة علياء الدولي

وصرح الكابتن الفرجات بأن عدداً من شركات الطيران الرائدة قد استأنفت تشغيل رحلاتها من وإلى مطار الملكة علياء الدولي بعد فترة توقف مؤقتة، ومن أبرز هذه الشركات
* من دولة الإمارات العربية المتحدة: العربية للطيران (من أبو ظبي والشارقة)، طيران الإمارات، وطيران الاتحاد.
* من المملكة العربية السعودية: شركة "فلاي ناس"
* من جمهورية مصر العربية: شركة "إير كايرو" ومصر للطيران.
الخطوط الإثيوبية
شركة TAROM الرومانية
الخطوط الجوية العمانية
* الناقلات الوطنية: الملكية الأردنية، الأردنية للطيران، فلاي جوردن، والأجنحة العربية.
وأشار الفرجات إلى أن لغة الأرقام تعكس هذا الصعود الإيجابي، حيث أوضح المقارنة التالية لحركة
* ما قبل الأحداث (27 فبراير 2026): كانت الحركة تسجل نحو 220 رحلة يومياً.
* المعدل اليومي الحالي: وصل إلى 130 رحلة يومياً.
* اليوم الابرز من حيث كثافة التشغيل كان يوم 27 آذار منذ بدء الأحداث بواقع 170 رحلة، مما يؤكد الثبات والنمو المتسارع في استعادة الحركة الجوية لمستويات افضل
حيث يشكل التشغيل الحالي ما نسبته ٥٩% من التشغيل الاعتيادي.
وفيما يخص إدارة الأجواء، أشاد الكابتن الفرجات بالدور المحوري الذي تقوم به أطقم إدارة الحركة الجوية التابعة للهيئة، قائلاً:
