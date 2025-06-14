عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت

وكانت الهيئة قد أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسّبًا لأي مخاطر قد تنتج جرّاء التصعيد الحاصل في المنطقة.
وقال إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني، ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
-
أخبار متعلقة
-
الطيران المدني: قرارات فتح أو إغلاق الأجواء مرهونة بالتطورات
-
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل
-
وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة
-
الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر
-
الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل
-
بيان هام صادر عن مديرية الأمن العام
-
تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن: سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات