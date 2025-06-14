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عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، السبت، إنه  قد تم إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران في تمام الساعة 7:30 صباحًا.اضافة اعلان


وكانت الهيئة قد أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسّبًا لأي مخاطر قد تنتج جرّاء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني، ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
 
gnews

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