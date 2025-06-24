عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات إلى مراكز الخدمات الحكومية

ويأتي هذا الاستئناف في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عالية، وبما يُسهم في تعزيز رضا المواطنين والارتقاء بتجربتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة.
وتؤكد الوزارة أن مراكز الخدمات الحكومية تواصل تقديم باقي الخدمات كالمعتاد، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، في حين يواصل مركز مطار الملكة علياء الدولي تقديم خدماته على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وتتوجه الوزارة بالشكر إلى جميع المواطنين على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التحديث، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات حكومية سهلة وفعالة، تُلبّي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.
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