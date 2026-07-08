الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

عودة دفعة جديدة من أطفال غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن

ل
عودة دفعة جديدة من أطفال غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن
 
الأربعاء، 08-07-2026 04:22 م

الوكيل الإخباري- عاد إلى قطاع غزة، الأربعاء، عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين، بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأطفال غزة.

اضافة اعلان


وضمّت الدفعة العائدة (26) طفلاً برفقة (54) من ذويهم، تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بعد أن جرى إجلاؤهم سابقاً إلى الأردن من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.


وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللقوات المسلحة الأردنية، على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة، مثمّنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة.


ويواصل المئات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الأردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي التي بدأت في شهر آذار 2025.


وكان الأردن أعلن منذ إطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج ليتسنى للأردن إجلاء دفعات جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ليجسد بذلك موقف الأردن الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

ا

كأس العالم الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

ب

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

العيسوي يعزي العبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي العبيدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

ل

أخبار محلية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

ب

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 