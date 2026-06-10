عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة

07:57 م

الوكيل الإخباري- عاد إلى قطاع غزة، الأربعاء، عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم، عبر جسر الملك حسين، بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء في القطاع. اضافة اعلان





وضمت الدفعة العائدة 34 طفلا برفقة 73 من ذويهم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية، بعد أن تم إجلاؤهم إلى المملكة سابقا برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على الجهود الإنسانية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في المملكة.



وتأتي مبادرة "الممر الطبي الأردني" ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي ينفذها الأردن للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، حيث يتم إعادة المرضى ومرافقيهم إلى القطاع بعد استكمال علاجهم.





