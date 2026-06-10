عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة

وضمت الدفعة العائدة 34 طفلا برفقة 73 من ذويهم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية، بعد أن تم إجلاؤهم إلى المملكة سابقا برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على الجهود الإنسانية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في المملكة.
وتأتي مبادرة "الممر الطبي الأردني" ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي ينفذها الأردن للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، حيث يتم إعادة المرضى ومرافقيهم إلى القطاع بعد استكمال علاجهم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية
-
النيابة العامة تقرر الحجز على أموال نائب ومنعه من السفر
-
الأمن العام يوزع ملصقات داعمة للنشامى في مباريات كأس العالم
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
-
"الفاو" تطلق مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة زراعيا
-
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على جائزتين عالميتين
-
هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة "الأردن بلا مثيل" تزامناً مع كأس العالم 2026
-
آخر تطورات الحالة الصحية لعودة الفاخوري