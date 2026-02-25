عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية

الوكيل الإخباري- استكمل مجموعة من أطفال قطاع غزة العلاج في المستشفيات الأردنية، وعادوا برفقة ذويهم إلى غزة، عبر جسر الملك الحسين، الأربعاء.

وضمّت الدفعة (10) من الأطفال المرضى برفقة (18) من ذويهم، وعادوا إلى غزة بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بإشراف مباشر من كوادر طبية أردنية متخصصة، ووفق بروتوكولات علاجية معتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.



واستكمل جميع المرضى بحسب التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات مراحل العلاج كافة، حيث قدمت لهم أقصى درجات الرعاية الطبية ولذويهم.



وكان الأردن أعلن منذ إطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج ليتسنى للأردن إجلاء دفعات جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ليجسد بذلك موقف الأردن الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم وألا يساهم بأي شكل في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.



وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم للأردن ولجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمّنين مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي لأهالي غزة، والتي أسهمت في التخفيف من معاناة أبنائهم، وأعادت الأمل لعائلاتهم في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها القطاع.



ويواصل المئات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الاردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي التي بدأت في شهر آذار 2025.