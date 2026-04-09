عودة 189 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم

وحول تراجع أعداد العائدين في الربع الأول من هذا العام، بيّن طه أن هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار العودة من قبل الأسر السورية، منها فصل الشتاء وظروف البرد القارس، والتزام الطلبة بالمدارس، ومن هنا يتم تأجيل هذا القرار إلى حين انتهاء العام الدراسي.
وأشار طه إلى أن التوقعات تتجه نحو زيادة أعداد العائدين، تزامناً مع انتهاء فصل الشتاء والعام الدراسي، حيث تواصل المفوضية تقديم الاستشارات القانونية للاجئين العائدين، إذ تلقّى أكثر من 74 ألف لاجئ مساعدات قانونية وخدمات استشارية من المفوضية وشركائها، فضلاً عن المساندة المادية بقيمة 100 دولار لكل لاجئ في مخيمات الزعتري والأزرق، وخدمات النقل المجاني للراغبين بالعودة.
وفي جانب المساعدات، قدمت المفوضية خلال عام 2025 مساعدات لأكثر من 214 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الأكثر ضعفاً، بقيمة إجمالية تقارب 38 مليون دولار، حيث أظهر التقييم السنوي للمفوضية أن أكثر من 90% من المستفيدين سجلوا تحسناً في مستوى معيشتهم، وزيادة في الاستقرار المالي، إضافة إلى انخفاض مستويات التوتر والضغوط الحياتية لديهم.
وتلقت المفوضية نحو 115,037,596 دولاراً من إجمالي الدعم المالي في 2025، وهو ما يمثل 31% من إجمالي التمويل المطلوب، مما أدى إلى وجود فجوة تمويلية تقديرية تبلغ 257,799,380 دولاراً، أي ما يعادل 69% من إجمالي التمويل المطلوب، وكانت المفوضية قد بيّنت أن ميزانية احتياجاتها للعام 2026 تُقدّر بـ280 مليون دولار، للحفاظ على الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن، ودعم العودة الطوعية إلى سوريا.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية