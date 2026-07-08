عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها

الوكيل الإخباري- تواصل عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تقديم خدماتها الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، ضمن مبادرة "استعادة الأمل" التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بهدف مساعدة المصابين على استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية.

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وتعمل العيادة التي تم تعزيزها بأكثر من ألف طرف صناعي متطور سيّرتها القوات المسلحة الأردنية، وفق تقنيات حديثة تتيح أخذ القياسات وتصنيع الطرف الصناعي الدائم وتجهيزه وتسليمه للمريض خلال ساعتين، بما يتناسب مع حالة المصاب واحتياجاته الوظيفية، وبما يراعي التغيرات الجسدية المستقبلية.