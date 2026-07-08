عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها

وتعمل العيادة التي تم تعزيزها بأكثر من ألف طرف صناعي متطور سيّرتها القوات المسلحة الأردنية، وفق تقنيات حديثة تتيح أخذ القياسات وتصنيع الطرف الصناعي الدائم وتجهيزه وتسليمه للمريض خلال ساعتين، بما يتناسب مع حالة المصاب واحتياجاته الوظيفية، وبما يراعي التغيرات الجسدية المستقبلية.
وتوفر العيادة أطرافاً صناعية مخصصة للأطفال تراعي مراحل النمو المختلفة، إضافة إلى أقدام كربونية مرنة تلائم طبيعة الطرق المتضررة في قطاع غزة، بإشراف فريق متخصص من أخصائيي الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي، يتولى تأهيل المرضى قبل تركيب الطرف الصناعي وبعده، بما يسهم في استعادة الحركة والتوازن وتعزيز الاستقلالية الجسدية.
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