عيدية بقيمة 40 دينار من صندوق الزكاة لهذه الفئة

الوكيل الإخباري- أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة صرف عيدية بقيمة 40 ديناراً لكل أسرة فقيرة وأسر أيتام منتفعة من الصندوق، إضافة إلى توزيع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 ديناراً لكل كوبون، ضمن خطة الصندوق لشهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الاثنين، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حيث أوضح أن العيدية ستودع في الحسابات البنكية للأسر المستفيدة إلى جانب رواتبهم الشهرية.



وأشار الخلايلة إلى أن كلفة كوبونات التسوق البالغة 360 ألف دينار ستوزع بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفي عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى توزيع 40 ألف طرد تمويني عبر لجان الزكاة من التبرعات العينية وحساباتها خلال الشهر الفضيل.



كما تتضمن الخطة توزيع صدقة الفطر على مستحقيها مع نهاية رمضان.



وبين أن الخطة تشمل تسليم 15 مشروعاً تأهيلياً إنتاجياً بكلفة 45 ألف دينار، وترميم 6 منازل وصيانة 10 منازل لأسر فقيرة بكلفة إجمالية 45 ألف دينار.



كما تقرر إقامة حفل إفطار لنحو 3 آلاف يتيم وأسرهم في مختلف المحافظات بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي، الذي يصادف 15 رمضان، إضافة إلى تنظيم إفطار خاص لـ300 يتيم وأسرهم وتوزيع هدايا نقدية وعينية بكلفة تقديرية 10 آلاف دينار.



وأكد الخلايلة إطلاق حملة إعلامية لحث المواطنين على أداء الزكاة وتخصيص خطبة جمعة خلال الشهر الفضيل للحديث عن فضل الزكاة والصدقات وأثرها في تعزيز التكافل الاجتماعي، محذراً من التفاعل مع أي روابط مشبوهة تطلب بيانات شخصية بزعم تقديم مساعدات، كما دعا إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية.

