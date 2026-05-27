عيد الأضحى في عجلون.. فرحة تتجدد وروح تكافل تجمع الأهالي

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك أجواء إيمانية واجتماعية مميزة عكست قيم التسامح والتكافل والتراحم بين المواطنين وسط مشاهد من التعاون وتبادل الزيارات وصلة الأرحام، ما أضفى على العيد طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا يعبر عن أصالة المجتمع المحلي.

وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن عيد الأضحى المبارك يشكل مناسبة لتعزيز معاني المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع، مؤكداً أن المحافظة تشهد في هذه الأيام المباركة حالة من التآلف والتكاتف الاجتماعي التي تعكس أصالة المجتمع الأردني وتمسكه بقيمه الدينية والوطنية.



وأضاف أن مختلف مناطق المحافظة تشهد تعاوناً واضحاً بين المواطنين سواء من خلال تبادل الزيارات أو تقديم المساعدة للأسر المحتاجة، مبيناً أن روح العيد تتجلى في الوقوف إلى جانب الآخرين وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية ما يسهم في ترسيخ الأمن الاجتماعي وتعميق العلاقات بين الناس.



وأكد رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود، أن العيد في عجلون يحمل خصوصية اجتماعية وتراثية مميزة حيث تحرص العائلات على إحياء العادات الأصيلة التي تعزز روح المحبة وصلة الرحم، مشيرًا إلى أن البلدية عملت على تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال العيد وتنظيم المواقع العامة.



وقال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لترسيخ القيم الدينية والإنسانية في نفوس الناس، مبيناً أن الأضحية تحمل معاني البذل والعطاء والتقرب إلى الله إلى جانب دورها في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.



وأضاف أن المساجد في مختلف مناطق المحافظة شهدت حضوراً كبيراً لصلاة العيد، حيث ركزت الخطب على أهمية التسامح والتراحم وصلة الأرحام، داعياً إلى استثمار هذه المناسبة المباركة في نشر المحبة وإصلاح ذات البين وتعزيز روح التعاون بين المواطنين.



بدوره، قال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن العيد يمثل جزءاً مهماً من الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الأردني، حيث تتوارث الأجيال العديد من العادات المرتبطة بهذه المناسبة مثل الزيارات العائلية وتبادل الأطباق الشعبية وإحياء المجالس الاجتماعية.



وقال عضو مبادرة البيئة تجمعنا المحامي نبيل الصمادي، إن العيد يعزز قيم التعاون والعمل التطوعي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن العديد من المبادرات المجتمعية في المحافظة تسهم خلال هذه الأيام في مساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم للفئات الأقل حظاً.



وقال المواطن محمد الخطاطبة، إن من أجمل ما يميز عيد الأضحى في بلدة راجب والمحافظة عموماً هو التعاون العفوي بين الناس حيث يبادر الأهالي إلى مساعدة بعضهم البعض في ذبح الأضاحي وتجهيزها خاصة للأسر أو كبار السن الذين لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم.