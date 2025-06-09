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عيد ميلاد سمو الأمير هاشم بن الحسين يصادف غدا

الأمير هاشم بن الحسين
الأمير هاشم بن الحسين
 
الإثنين، 09-06-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري-   يصادف غدا الثلاثاء عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، إذ ولد سموه في الثامن من شعبان 1401 هجرية الموافق للعاشر من حزيران عام 1981 ميلادية لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجلالة الملكة نور الحسين.

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وسموه هو السليل الحادي والأربعون المباشر لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله سيد ولد آدم إمام المرسلين وخاتم النّبيين.

 

وسمو الأمير هاشم هو آخر أبناء جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وهو الأخ الأصغر لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وقد أنهى سموه تعليمه الابتدائي في عمّان ومن ثم تعليمه الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1420 هجرية (1999 ميلادية)، كما التحق سموه بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا وتخرج منها عام 1421 هجرية (2000 ميلادية) برتبة ملازم ثانٍ في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وقد حاز سموه على عدة جوائز منها جائزة أفضل تحصيل في دراسته الأكاديمية بالكلية من الضباط غير البريطانيين.

 

وتخرَّج سموه من جامعة جورج تاون الأمريكية من كلية الشؤون الدولية بدرجة امتياز في السابع من رجب 1426 هجرية الموافق للثاني عشر من آب 2005 ميلادية، ثم أكمل دراسته العليا في علوم القرآن الكريم في جامعة البلقاء التطبيقية، وتخرج منها في الحادي عشر من شعبان 1427 هجرية الموافق للخامس من أيلول 2006 ميلادية. وفي الثامن من صفر 1436 هجرية الموافق الأول من كانون الأول 2014، حصل سموه على شهادة ماجستير أخرى في الدراسات الدفاعية من جامعة "كينغز كوليج لندن" في المملكة المتحدة.

 
gnews

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