عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت

الوكيل الإخباري- يصادف يوم غد السبت، العيد الحادي والثلاثون لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، النجل الأكبر لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والسليل الثاني والأربعين لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

اضافة اعلان



ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجريا، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلاديا.



وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في التاسع من شهر رجب عام 1430 هجريا، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلاديا، وعُين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات.



تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبدالله الثاني، والمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.



وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة "جورج تاون"، بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة "كينغز أكاديمي"، بمادبا عام 2012.



وعقد سموه قرانه على سمو الأميرة رجوة الحسين في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجريا، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديا، ورزق سموهما، بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين، في 3 آب 2024.



ويحمل سمو ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ويشغل سموه منصب مساعد قائد الكتيبة 101، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.



وشارك سمو الأمير الحسين إلى جانب رفاق السلاح في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، والقفز المظلي، والعمليات الخاصة، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي، كما يولي سموه رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين اهتماما كبيرا.



ويتابع سمو ولي العهد مع جميع المؤسسات تنفيذ توجيهات جلالة الملك، من خلال الزيارات والجولات التفقدية.



ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا، تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015، سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية، إذ يتجاوز عدد المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها أكثر من 2 مليون شاب وشابة سنويا.

ويعكف سمو ولي العهد، على عقد لقاءات تواصلية مع الشباب من مختلف محافظات المملكة، ليستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في شتى المجالات ولتعزيز مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في بناء مستقبل الأردن.

ومثّل سموه الأردن في ال

عديد من المحافل الدولية، مندوبا عن جلالة الملك، منها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقمة المناخ في باكو.



وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية، شملت مختلف الدول حول العالم، عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الدول لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة.

ويتابع سموه أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والذي يعمل على عدد من المشاريع؛ لتعزيز مكانة الأردن التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البينة التحتية الرقمية وتوفير الفرص في المجالات التقنية.