الثلاثاء 2025-04-08 11:10 ص
 

عين على القدس يناقش جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق القدس والمقدسيين خلال رمضان

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جانب من الاقتحامات
 
الثلاثاء، 08-04-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري- ناقش برنامج "عين على القدس"، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، حصاد جرائم الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق القدس والمقدسيين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبشكل خاص في رحاب الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع حصار القدس واستمرار حرب الإبادة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

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ووفقًا لتقرير البرنامج المُعد في القدس، فإن مضايقات الاحتلال للمصلين القادمين من الضفة الغربية وإجراءاته التعسفية ضدهم ومنعهم من القدوم إلى أولى القبلتين أدت إلى تسجيل أدنى عدد للمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة أوقاف القدس.


وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال كثفت إصدار أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق الكثير من الصحفيين وموظفي الأوقاف الإسلامية والمقدسيين دون أي سبب.


وأشار التقرير إلى أنه مع انتهاء الشهر الفضيل، عادت وتيرة الاقتحامات اليهودية المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مما أثار مخاوف الشارع المقدسي من اشتداد الهجمة المتطرفة الشرسة ضد المسجد الأقصى المبارك في عيد الفصح اليهودي المرتقب، خصوصًا في ظل هيمنة الحكومة المتطرفة الحالية.

 
gnews

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