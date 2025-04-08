عين على القدس يناقش جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق القدس والمقدسيين خلال رمضان

ووفقًا لتقرير البرنامج المُعد في القدس، فإن مضايقات الاحتلال للمصلين القادمين من الضفة الغربية وإجراءاته التعسفية ضدهم ومنعهم من القدوم إلى أولى القبلتين أدت إلى تسجيل أدنى عدد للمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة أوقاف القدس.
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال كثفت إصدار أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق الكثير من الصحفيين وموظفي الأوقاف الإسلامية والمقدسيين دون أي سبب.
وأشار التقرير إلى أنه مع انتهاء الشهر الفضيل، عادت وتيرة الاقتحامات اليهودية المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مما أثار مخاوف الشارع المقدسي من اشتداد الهجمة المتطرفة الشرسة ضد المسجد الأقصى المبارك في عيد الفصح اليهودي المرتقب، خصوصًا في ظل هيمنة الحكومة المتطرفة الحالية.
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