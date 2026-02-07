غابات قضاء بيرين تشهد إقبالاً من المتنزهين

11:44 ص

الوكيل الإخباري- شهدت غابات قضاء بيرين في محافظة الزرقاء إقبالاً لافتاً من العائلات والمتنزهين الباحثين عن متنفس طبيعي، وسط أجواء معتدلة وطبيعة خلابة تزينها أشجار البلوط المعمرة، وذلك تزامناً مع الإطلالات المبكرة لفصل الربيع والعطلة الأسبوعية.





ويجد المتنزهون في أحضان غابات بيرين والعالوك وجهة مثالية للاستمتاع بعطلة الجمعة والسبت، حيث تتحول المنطقة إلى لوحة فنية طبيعية تجمع بين الخضرة الوارفة وهواء الربيع النقي، في مشهد يعكس التناغم بين العطلة الأسبوعية وجمال الطبيعة الأردنية.



وأكد رئيس لجنة بلدية بيرين، أحمد الفراهيد، أن هذا الإقبال الكبير يقابله مسؤولية وطنية مشتركة للحفاظ على الثروة البيئية، مشيراً إلى أن البلدية وزعت أكياس نفايات في مناطق التنزه الرئيسية لتشجيع الزوار على المحافظة على نظافة المكان، كما أنها تنفذ حملات نظافة مكثفة بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، لضمان استمرارية جاذبية المكان والحفاظ على مقوماته البيئية التي تشكل رافداً مهماً للتنمية المستدامة.



ودعا المتنزهين إلى التعاون مع البلدية في حماية هذا الإرث الطبيعي، من خلال الحفاظ على المرافق العامة وعدم إشعال النار عند جذوع الأشجار المعمرة وعدم إلقاء النفايات، مؤكداً أن الحملات الميدانية للتوعية ستستمر بالتوازي مع أعمال النظافة.



وأشار إلى توجه البلدية الجاد لتنفيذ مشروع تلفريك سياحي يربط بين أبرز المواقع الطبيعية في القضاء، ويوفر تجربة فريدة للزوار، لافتاً إلى أنها تلقت تصاميم أولية للمشروع أعدت بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأهلية.



وأوضح الفراهيد أنه من المقرر استدراج عروض لتنفيذ المشروع بعد إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة، مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية السياحية للمنطقة، ويعزز مكانتها كوجهة رئيسية على خريطة السياحة الداخلية.



من جهة أخرى، أكد مدير زراعة الزرقاء، المهندس حسين الخالدي، نشاط دوريات الزراعة في غابات بيرين في مناطق العالوك وصروت والمكمان والكمشة لحماية الغابات، مشيراً إلى متابعة موظفي الحراج للمناطق الحرجية على مدار الساعة، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي اعتداء.

