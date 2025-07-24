غبار كثيف على الطريق الصحراوي - فيديو

الوكيل الإخباري- تشهد أجزاء من الطريق الصحراوي، خصوصًا في منطقة سواقة ، موجة غبارية كثيفة تسببت في تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية، ما يستدعي الحذر والانتباه أثناء القيادة.

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بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة الغبار أحياناً في مناطق البادية.