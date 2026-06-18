غرايبة: الأردن يسير بخطى متسارعة في تطوير السياسات المائية لمواجهة التغير المناخي وشح المياه

وأوضحت غرايبة، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أن المشروع يركز بشكل أساسي على تقديم حلول متكاملة وقائمة على الطبيعة لإدارة المياه على مستوى القرى والمجتمعات المحلية في الأردن.
واستعرضت ملامح المشروع الإقليمي العربي "المرونة بلس"، والذي يُنفذ في 4 دول عربية تشمل الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر.
وتدمج هذه الحلول بين عدة محاور رئيسية: التدخل الهندسي البيئي لتحسين نوعية المياه ومعالجة ملوحة التربة، والحوكمة المحلية عبر العمل المباشر مع المزارعين والمزارعات وضمن جمعيات إدارة المياه المحلية لتنظيم حصص المياه وصيانة الينابيع والقنوات بجهد تكافلي، والتطوير السياسي القائم على تحديث السياسات الحكومية لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، بالإضافة إلى البُعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يركز على تأهيل الأسر والأزواج في المجتمعات الريفية لرفع جاهزيتهم في مواجهة الجفاف وشح الأمطار، لحماية دخلهم القائم على القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق باستجابة الدول لمخاطر نقص المياه، أشارت غرايبة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في "السرعة والتمويل"، مبينة أن المشاريع الضخمة تتطلب مبالغ طائلة وخلفيات زمنية طويلة، بينما توفر الحلول المحلية القائمة على الطبيعة مثل حصاد مياه الأمطار على مستوى البلديات والجمعيات التعاونية بدائل سريعة وغير مكلفة.
وأكدت أن الأردن يخطو خطوات حقيقية ومتقدمة في استغلال أدوات التمويل الإسلامي، مثل الصكوك والصدقات، لدعم مشاريع المياه والاستدامة البيئية.
وأضافت غرايبة أن اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية سلطت الضوء على الفرص "العظيمة والواعدة" التي يتيحها التمويل الإسلامي، متوقعة أن تشهد السنوات المقبلة تطورا واستغلالا أكبر لهذه الأدوات التمويلية المبتكرة لتحقيق الأمن المائي في الأردن والمنطقة العربية.
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