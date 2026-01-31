غرس 6 آلاف شجرة في الرمثا

وقال الوزير العدوان إن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب، وإشراكهم بشكل مباشر في القضايا البيئية وحماية الموارد، مبينا أن وزارة الشباب تقوم بوضع برامج مشتركة لتنفيذ استراتيجية زرع مليون شجرة حرجية.
وأضاف العدوان أنه بالشراكة مع "منصة نحن" ومتطوعين شباب، جرى تشجير الحدائق في الرمثا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشجير، مبينا أن الحملة المشتركة تعكس نهج العمل التشاركي في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.
من جانبه، قال الوزير المصري إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لغرس أكثر من 250 ألف شجرة خلال العام الحالي، بهدف توسيع الرقعة الخضراء وتحسين الواقع البيئي والحضري في مختلف مناطق المملكة.
بدوره، بين رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، أن الفعالية تأتي ضمن خطة متكاملة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء، انسجاما مع أهداف الحملة الوطنية للتشجير، مشيدا بدور وزارتي الشباب والإدارة المحلية في إنجاح الحملة، ومشيرا إلى أن البلدية زرعت منذ عشرة أيام 3500 شجرة، وصولا إلى زراعة 6000 شجرة.
وتأتي هذه الفعاليات، ضمن حملة التشجير الوطنية التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، احتفالا بيوم الشجرة، بهدف نشر الوعي البيئي وأهمية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة.
