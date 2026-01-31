غرس 6 آلاف شجرة في الرمثا

الوكيل الإخباري- شارك وزيرا الشباب الدكتور رائد العدوان، والإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، في فعالية لغرس 6 آلاف شجرة في الرمثا بمحافظة إربد، تنفذ في إطار الحملة الوطنية للتشجير والتخضير التي تنفذ في مختلف مناطق وبلديات المملكة.

وقال الوزير العدوان إن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى الشباب، وإشراكهم بشكل مباشر في القضايا البيئية وحماية الموارد، مبينا أن وزارة الشباب تقوم بوضع برامج مشتركة لتنفيذ استراتيجية زرع مليون شجرة حرجية.



وأضاف العدوان أنه بالشراكة مع "منصة نحن" ومتطوعين شباب، جرى تشجير الحدائق في الرمثا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشجير، مبينا أن الحملة المشتركة تعكس نهج العمل التشاركي في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.



من جانبه، قال الوزير المصري إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لغرس أكثر من 250 ألف شجرة خلال العام الحالي، بهدف توسيع الرقعة الخضراء وتحسين الواقع البيئي والحضري في مختلف مناطق المملكة.



بدوره، بين رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، أن الفعالية تأتي ضمن خطة متكاملة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء، انسجاما مع أهداف الحملة الوطنية للتشجير، مشيدا بدور وزارتي الشباب والإدارة المحلية في إنجاح الحملة، ومشيرا إلى أن البلدية زرعت منذ عشرة أيام 3500 شجرة، وصولا إلى زراعة 6000 شجرة.