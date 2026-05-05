غرفة "التجارة الأوروبية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة اليوم الثلاثاء، آليات تطوير قنوات التنسيق والتواصل بين الجانبين، بما يخدم مجتمع الأعمال الأردني والأوروبي، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة.



وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تسهيل التجارة، والاستعداد لمتطلبات الصفقة الخضراء (Green Deal)، إضافة إلى التحول الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصاد الأردني للاندماج بشكل أعمق في الأسواق الأوروبية.



وأكد رئيس الغرفة، المهندس محمد الصمادي، حرص الغرفة على تعزيز وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين والمستثمرين للمملكة.



وأشار إلى ارتفاع صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3 بالمئة، حيث بلغت 112 مليون دينار، مقابل 65 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني، والاستفادة المتزايدة من الاتفاقيات الموقعة.



ولفت الصمادي إلى أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأردنية لتعزيز حضورها في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن.



وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة نوعية لعمل الغرفة، وتعزيز دورها كشريك مؤسسي فاعل في دعم بيئة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز النمو وجذب الاستثمارات وتوسيع الصادرات.



من جانبه، أكد السفير الأوروبي، عمق التعاون مع المملكة، مشيرا إلى أن العلاقة تمتد عبر قطاعات عديدة، منها الصحة والتعليم والثقافة، ما شكل شراكة استراتيجية وشاملة بين الجانبين.



وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل المياه والطاقة والاقتصاد الرقمي، موضحا أن مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد نهاية العام الحالي سيكون منصة لمناقشة العديد من الفرص الاستثمارية.



ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال المرتبط بالسوق الأوروبية، مشيدا بجهودها في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.