غرفة الطوارئ في أشغال الكرك تواصل عملها للتعامل مع الظروف الجوية

وقال مدير الأشغال المهندس رعد السحيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر المديرية تعاملت مع انجرافات طينية في منطقة العبدلية والموجب وارتفاع بسيط في منسوب المياه لجسر الثنية وتطاير آرمات وحديد، إضافة إلى صيانة لإشارات مرور، فيما لم يسجل أي ملاحظة تعاملت معها الكوادر في جميع البؤر الساخنة (الخرزة، الموجب، العينا).
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