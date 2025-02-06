غرفة الطوارئ في أشغال الكرك تواصل عملها للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- واصلت غرفة الطوارئ في مديرية أشغال الكرك، اليوم الخميس، عملها نظرا للظروف الجوية السائدة والرياح الشديدة والهطول الغزير للأمطار في المحافظة.

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