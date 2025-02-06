 
الخميس 2025-02-06 08:50 م
 

غرفة الطوارئ في أشغال الكرك تواصل عملها للتعامل مع الظروف الجوية

الكرك
الكرك
الخميس، 06-02-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-   واصلت غرفة الطوارئ في مديرية أشغال الكرك، اليوم الخميس، عملها نظرا للظروف الجوية السائدة والرياح الشديدة والهطول الغزير للأمطار في المحافظة.

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وقال مدير الأشغال المهندس رعد السحيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر المديرية تعاملت مع انجرافات طينية في منطقة العبدلية والموجب وارتفاع بسيط في منسوب المياه لجسر الثنية وتطاير آرمات وحديد، إضافة إلى صيانة لإشارات مرور، فيما لم يسجل أي ملاحظة تعاملت معها الكوادر في جميع البؤر الساخنة (الخرزة، الموجب، العينا).

 
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