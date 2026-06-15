غرفة تجارة إربد تقر تقريريها المالي والإداري

الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة إربد، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية، كما وافقت بالإجماع على تعيين مدقق حسابات قانوني.

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وأظهر الاجتماع ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9181 عضوا، من بينهم 1747 منتسبا جديدا، ما يعكس استمرار نمو القطاع التجاري في المحافظة وتزايد الإقبال على الانتساب إلى الغرفة.