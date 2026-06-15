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غرفة تجارة إربد تقر تقريريها المالي والإداري

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
غرفة تجارة إربد
 
الإثنين، 15-06-2026 03:03 م

الوكيل الإخباري-   أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة إربد، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية، كما وافقت بالإجماع على تعيين مدقق حسابات قانوني.

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وأظهر الاجتماع ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9181 عضوا، من بينهم 1747 منتسبا جديدا، ما يعكس استمرار نمو القطاع التجاري في المحافظة وتزايد الإقبال على الانتساب إلى الغرفة.


وبحسب التقرير المالي، حققت الغرفة نمواً في مركزها المالي، إذ ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة إلى 850581 دينار، فيما بلغت قيمة الموجودات الثابتة 2.052 مليون دينار، بما يعزز متانة الوضع المالي للغرفة وقدرتها على تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية.

 
 


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