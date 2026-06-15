غرفة تجارة إربد تقر تقريريها المالي والإداري

وأظهر الاجتماع ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9181 عضوا، من بينهم 1747 منتسبا جديدا، ما يعكس استمرار نمو القطاع التجاري في المحافظة وتزايد الإقبال على الانتساب إلى الغرفة.
وبحسب التقرير المالي، حققت الغرفة نمواً في مركزها المالي، إذ ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة إلى 850581 دينار، فيما بلغت قيمة الموجودات الثابتة 2.052 مليون دينار، بما يعزز متانة الوضع المالي للغرفة وقدرتها على تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول مصدر عينات الجميد المخالفة
-
حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد
-
الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي
-
نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)
-
تصادم شاحنة يعيق الحركة على طريق العمري
-
وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية
-
الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران
-
تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء