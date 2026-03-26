غرفة تجارة الأردن تؤكد توفر البطاريات والشواحن بكميات كبيرة

وأضاف أن البطاريات ووحدات الإنارة والشواحن متوافرة بكميات كبيرة، داعيًا إلى عدم التهافت على شرائها.
وأوضح الزعبي أن الطلب لا يزال ضمن المستويات الطبيعية، رغم الزيادة المسجلة، مشددًا على توفر جميع مستلزمات القطاع.
وشدّد الزعبي على أن سلاسل الإمداد تسير بشكل طبيعي وتصل إلى ميناء العقبة في الوقت المحدّد، ولا يوجد أي نقص في المستوردات الكهربائية أو الطاقة.
وقال إن أسعار المستوردات الكهربائية ارتفعت في بلد المنشأ بنسبة 10%، وانعكس ذلك على السوق الأردنية.
وفيما يتعلق بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، حذر الزعبي من اللجوء إلى جهات غير مرخصة، مشددًا على ضرورة التعامل مع شركات معتمدة ومسجلة رسميًا، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الطاقة.
كما نبه إلى انتشار إعلانات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تعرض المواطنين لمخاطر قانونية وغرامات مالية، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب أي تبعات قانونية.
