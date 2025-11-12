غرفة تجارة الزرقاء تنظم يوماً وظيفياً لتوفير مئتي فرصة عمل

08:55 م

الوكيل الإخباري- تنظم غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع فريق "نبض أثر" التطوعي يوماً وظيفياً شاملاً الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، في مبنى غرفة تجارة الزرقاء – شارع الجيش، بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.





ويهدف اليوم الوظيفي إلى توفير 200 فرصة عمل للذكور في عدد من المجالات الفنية والإدارية والخدمية، ضمن جهود الغرفة المستمرة لربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل المتاحة، ودعم سوق العمل المحلي بالكفاءات المؤهلة.



وتشمل الوظائف المطروحة مجالات الضيافة والخدمات والفنيين والإشراف والإدارة، ومن أبرزها: شيف رئيسي – سو شيف – ديبارتي شيف – كومي شيف – ضابط جودة (بكالوريوس تغذية) – مدير تدبير منزلي – مشرف تدبير منزلي – تدبير منزلي – مقدم طعام – عامل مجلى – عامل مستودع – عامل إنتاج – عامل نظافة – سائق فئة 5 و6 – فني كهرباء ثلاثي فاز – فني تكييف وتبريد – فني معدات مطبخ – فني ميكانيك سيارات ديزل وبنزين.



وتتراوح الرواتب الشهرية بين 300 و700 دينار أردني، إضافة إلى مزايا وظيفية تشمل ضمان راتب شهري ووجبة طعام ومواصلات مؤمنة، في إطار حرص الجهات المنظمة على تحسين بيئة العمل وتحفيز الشباب للانخراط في سوق العمل المنتج.



وحددت الجهات المنظمة شروط التقديم التي تشمل أن يكون عمر المتقدم بين 18 و45 عاماً، وأن يجيد القراءة والكتابة، وألا يعاني من أي مشاكل صحية، وألا يحمل وشماً على جسده.



وأكدت غرفة تجارة الزرقاء، خلال بيان صحفي، أن هذا اليوم يأتي ضمن رؤيتها الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى دعم الشباب وتمكينهم مهنياً، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن العمل في القطاعات الحيوية، بما يسهم في مكافحة البطالة وتعزيز التنمية المحلية في محافظة الزرقاء.