غرفة تجارة الكرك تستقبل سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا

وقال القرالة إنه تم خلال اللقاء الذي حضره مدير مديرية العمل في المحافظة أحمد الفتينات، ومدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الدكتور عبدالحليم القرالة، بحث سبل التعاون التجاري والفرص الاستثمارية الممكنة، مقدما إيجازا عن الحوافز التي يحظى بها المستثمر الأجنبي في المملكة.
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