غرفة تجارة الكرك تستقبل سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك ممدوح فرحان القرالة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها، اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا (تسيلاني موكونيا) ونائب السفيرة ومسؤولة العلاقات التجارية في السفارة مرغريت ماكري.

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