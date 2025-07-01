الثلاثاء 2025-07-01 04:12 م
 

غرفة تجارة الكرك تستقبل سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا

الكرك
الكرك
 
الثلاثاء، 01-07-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك ممدوح فرحان القرالة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها، اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا (تسيلاني موكونيا) ونائب السفيرة ومسؤولة العلاقات التجارية في السفارة مرغريت ماكري.

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وقال القرالة إنه تم خلال اللقاء الذي حضره مدير مديرية العمل في المحافظة أحمد الفتينات، ومدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الدكتور عبدالحليم القرالة، بحث سبل التعاون التجاري والفرص الاستثمارية الممكنة، مقدما إيجازا عن الحوافز التي يحظى بها المستثمر الأجنبي في المملكة.

 
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