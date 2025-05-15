غرفة تجارة عمّان تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع رؤية عمّان

وتعد "رؤية عمّان" المطور الرئيسي للأراضي والحقوق الاستثمارية المملوكة لأمانة عمّان، وتوفر فرصًا استثمارية متنوعة لدعم نهضة العاصمة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع الرؤية الملكية.
وأكد أعضاء المجلس أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك الغرفة في المشروعات المستقبلية، لما له من أثر في تحفيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص اقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وحاجة السوق إلى تنشيط الحركة التجارية.
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