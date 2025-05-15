غرفة تجارة عمّان تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع رؤية عمّان

الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان مع شركة "رؤية عمّان" سبل تعزيز التعاون بين القطاع التجاري والخدمي في العاصمة. وناقش الطرفان، بحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان وأعضاء المجلس، آليات التعاون في مشاريع تنموية تعزز جاذبية الاستثمار، مع التركيز على الشفافية وإشراك القطاع في مراحل التخطيط والتنفيذ.

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وتعد "رؤية عمّان" المطور الرئيسي للأراضي والحقوق الاستثمارية المملوكة لأمانة عمّان، وتوفر فرصًا استثمارية متنوعة لدعم نهضة العاصمة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع الرؤية الملكية.