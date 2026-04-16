غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

ب
الخميس، 16-04-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري - شاركت غرفة تجارة عمّان، اليوم الخميس، في الفعاليات الوطنية لإحياء يوم العلم بتوزيع الأعلام على المواطنين وسائقي المركبات ضمن حملة "علمنا عال"، التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن مشاركة الغرفة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انطلاقاً من إيمانها العميق برمزية العلم، بوصفه عنوان سيادة الدولة، وتجسيداً لمعاني العز والكرامة التي تشكل وجدان الأردنيين.


وقال إن العلم ليس مجرد راية تُرفع، بل هو قصة وطن، ورمز لتضحيات متراكمة صنعتها أجيال من الأردنيين، ورسالة مستمرة تعكس قوة الدولة وتماسكها، وترسّخ قيم الانتماء والولاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج.


وأضاف إن القطاع التجاري، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع، يستلهم من العلم الأردني معاني الاستقرار والثقة، باعتباره مظلة جامعة للنشاط الاقتصادي، ومؤشراً على متانة البيئة الوطنية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي.


وأشار الحاج توفيق إلى أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس حالة من التلاحم الوطني، ويجسد وحدة الصف خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن العلم سيبقى خفاقاً في سماء الوطن، عنواناً للفخر والاعتزاز، ورمزاً لمسيرة مستمرة من العمل والإنجاز.


وبيّن أن هذه المشاركة الميدانية تأتي لتعزيز حضور الرمزية الوطنية في الفضاء العام، وترسيخ ارتباط المواطن بعلم بلاده، بما يحمله من معانٍ عميقة في التضحية والانتماء، ومواصلة مسيرة البناء على أسس راسخة من الثقة والاستقرار.

 
 


gnews

طب وصحة أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

الطقس الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

طب وصحة رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

أخبار الشركات سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

فن ومشاهير الممثلة ستيفاني عطالله تُطمئن جمهورها: أنا بخير

f

أخبار محلية صناعة اربد: يوم العلم رمز السيادة والولاء ورسالة فخر

إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

أخبار محلية إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

أخبار الشركات زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان



 
 






