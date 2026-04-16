غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

الوكيل الإخباري - شاركت غرفة تجارة عمّان، اليوم الخميس، في الفعاليات الوطنية لإحياء يوم العلم بتوزيع الأعلام على المواطنين وسائقي المركبات ضمن حملة "علمنا عال"، التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

اضافة اعلان



وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن مشاركة الغرفة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انطلاقاً من إيمانها العميق برمزية العلم، بوصفه عنوان سيادة الدولة، وتجسيداً لمعاني العز والكرامة التي تشكل وجدان الأردنيين.



وقال إن العلم ليس مجرد راية تُرفع، بل هو قصة وطن، ورمز لتضحيات متراكمة صنعتها أجيال من الأردنيين، ورسالة مستمرة تعكس قوة الدولة وتماسكها، وترسّخ قيم الانتماء والولاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج.



وأضاف إن القطاع التجاري، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع، يستلهم من العلم الأردني معاني الاستقرار والثقة، باعتباره مظلة جامعة للنشاط الاقتصادي، ومؤشراً على متانة البيئة الوطنية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي.



وأشار الحاج توفيق إلى أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس حالة من التلاحم الوطني، ويجسد وحدة الصف خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن العلم سيبقى خفاقاً في سماء الوطن، عنواناً للفخر والاعتزاز، ورمزاً لمسيرة مستمرة من العمل والإنجاز.