غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن مشاركة الغرفة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انطلاقاً من إيمانها العميق برمزية العلم، بوصفه عنوان سيادة الدولة، وتجسيداً لمعاني العز والكرامة التي تشكل وجدان الأردنيين.
وقال إن العلم ليس مجرد راية تُرفع، بل هو قصة وطن، ورمز لتضحيات متراكمة صنعتها أجيال من الأردنيين، ورسالة مستمرة تعكس قوة الدولة وتماسكها، وترسّخ قيم الانتماء والولاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
وأضاف إن القطاع التجاري، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع، يستلهم من العلم الأردني معاني الاستقرار والثقة، باعتباره مظلة جامعة للنشاط الاقتصادي، ومؤشراً على متانة البيئة الوطنية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس حالة من التلاحم الوطني، ويجسد وحدة الصف خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن العلم سيبقى خفاقاً في سماء الوطن، عنواناً للفخر والاعتزاز، ورمزاً لمسيرة مستمرة من العمل والإنجاز.
وبيّن أن هذه المشاركة الميدانية تأتي لتعزيز حضور الرمزية الوطنية في الفضاء العام، وترسيخ ارتباط المواطن بعلم بلاده، بما يحمله من معانٍ عميقة في التضحية والانتماء، ومواصلة مسيرة البناء على أسس راسخة من الثقة والاستقرار.
-
